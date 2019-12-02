Российская команда forZe выиграла DreamHack Open Winter

Команда forZe одержала победу на турнире DreamHack Open по дисциплине CS:GO. За первое место российская пятёрка, выступающая под руководством Анатолия liTTle Яшина, получит $ 50 тыс. – половину общего призового фонда чемпионата в шведском городе Йёнчёпинге.
После поражения на старте турнира от датской Tricked Esport российская команда выиграла четыре встречи подряд. В полуфинале forZe переиграли GODSENT, а в финале взяли реванш у обидчиков из Tricked – 2:1 (16:11, 13:16, 16:9). Датский коллектив увезёт домой $ 20 тыс.
Ранее forZe смогли выиграть региональную квалификацию на EPICENTER и станет одной из трёх СНГ-команд на чемпионате в Москве. Финальная часть элитного международного турнира по CS:GO пройдёт 21-22 декабря в комплексе «Крокус Экспо».
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