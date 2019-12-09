Сборная Финляндии выиграла Кубок Наций по StarCraft II

Турнир национальных сборных NationWars 2019 по дисциплине StarCraft II завершился победой команды Финляндии. В финале Йоона Serral Сотала и его партнёры одолели сборную Южной Кореи – капитан вступил в бой, когда финны уступали в серии со счётом 2:3, и выиграл три партии подряд.
Третье место заняли игроки из Италии, которые в утешительном финале оказались сильнее хозяев турнира французов – 4:3. Российская команда вылетела из розыгрыша на стадии группового этапа, потерпев поражения от сборных Канады и Тайваня.
Напомним, на предварительной стадии разгорелся скандал – болельщики обвинили одного из игроков сборной России в том, что он пытался продать место в основном составе.
Финальная часть StarCraft II: NationWars 2019 прошла в Париже. Сборная Финляндии, впервые выиграв турнир сборных, получила за победу $16 тыс. Корейцы увезли домой сумму вдвое меньше.
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