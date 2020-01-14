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Инсайдер: в киберспортивном подразделении «Спартака» появится команда по Dota 2

Инсайдер: в киберспортивном подразделении «Спартака» появится команда по Dota 2
Киберспорт / Dota 2 0

Известный киберспортивный инсайдер Алексей OverDrive Бирюков со ссылкой на собственные источники сообщил, что клуб forZe, выступающий под знамёнами московского «Спартака», подпишет контракты с игроками команды Gentlemen по Dota 2. Когда коллектив Ивана VANSKOR Скорохода примерит красно-белую форму, пока неизвестно.

Команда Gentlemen образовалась в ноябре 2019 года после распада микса Old but Gold. В декабре пятёрка выиграла Кубок России по киберспорту и занимает 43-е место в мировом рейтинге сезона Dota Pro Circuit.

На настоящий момент в состав партнёра «Спартака» forZe входят ростеры по дисциплинам CS:GO (участники последнего чемпионата мира в Берлине), Rainbow Six: Siege (топ-2 команда России) и FIFA 20.

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