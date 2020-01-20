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Enkanis: сомневаюсь, что после замены игрока дела NA'VI резко пойдут в гору

Enkanis: сомневаюсь, что после замены игрока дела NA'VI резко пойдут в гору
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Комментатор студии WePlay! по дисциплине CS:GO Александр Enkanis Полищук оценил возможность замены снайпера NA'VI Ладислава GuardiaN Ковача.

«На основании критики в соцсетях у меня было ощущение, что у словака ещё будет шанс проявить себя на следующем мэйджоре в Бразилии. Я бы обсуждал этот вопрос не с точки зрения правильности решения, а исходя из ожиданий по времени функционирования текущего состава NA'VI.

Да, у Ладислава наблюдается существенный спад в индивидуальном плане, однако это далеко не главная проблема команды. Сомневаюсь, что после замены игрока дела резко пойдут в гору. Лечить нужно не болезнь, а больного», — сказал Александр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Мику.

По данным инсайдеров, в последние дни Ладислав GuardiaN Ковач не тренируется с основным составом NA'VI, вместо него задействован Родион fear Смык из молодёжной команды. Сейчас «рождённые побеждать» рассматривают несколько вариантов замены словацкого снайпера.

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