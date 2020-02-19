Winstrike распустила состав по Dota 2 и уволила тренера

Российский клуб Winstrike Team принял решение расстаться со всеми игроками состава по дисциплине Dota 2. Все игроки, в том числе Василий AfterLife Шишкин, Илья ALOHADANCE Коробкин и Владимир RodjER Никогосян, стали свободными агентами и могут продолжить карьеру в других клубах.
Одновременно с этим работы лишились главный тренер Арсений ArsZeeqq Усов и менеджер команды Мария Гунина. Как сообщил спортивный директор Winstrike Team Андрей Квасневский, клуб не станет полностью отказываться от подразделения по Dota 2, но попробует другой путь к формированию состава.
По неподтверждённой информации, в следующем отборочном цикле клуб будет представлять обновлённый состав Modus Unity, который имеет предварительные соглашения с Winstrike.
Последний состав Winstrike Team по Dota 2 был анонсирован в конце ноября 2019 года. После этого коллектив дважды провалил отборочные на турниры серии Pro Circuit.
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