NS — о forZe: их «Спартак» спонсирует? Почему тогда там эти игроки?

Российский аналитик по дисциплине Dota 2 Ярослав NS Кузнецов в прямом эфире студии RuHub критично высказался об организации forZe Esports, которая сотрудничает со спортивным обществом «Спартак».



«Честно говоря, вообще ничего не ожидаю от forZe. Кто это такие, что это за организация? Их спонсируют «Спартак» и LUKOIL? А почему тогда там эти игроки играют?



Я даже не знаю, чем сейчас занимается эта организация. У них нет ни одной сильной команды по какой-нибудь серьёзной дисциплинам. Условные Virtus.pro не могут себе позволить иметь плохой состав, а forZe могут — потому что сейчас вообще никто не помнит, кто это такие», — заявил Ярослав.



Данные высказывания подверглись критике со стороны специалистов и руководства клуба forZe. Капитан команды по Dota 2 Иван VANSKOR Скороход обвинил аналитика в непрофессионализме и отметил, что воспринимает такие слова как оскорбление.



Российский клуб forZe Esports был основан в 2001 году, а затем возрождён в 2017 году. В организацию входят составы по Ranbow Six, CS:GO, FIFA и Dota 2. Последний был подписан в январе 2020 года и спустя месяц вышел в финал международного турнира StarLadder Minor.