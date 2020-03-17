PlayStation 5 официально представят 18 марта

Завтра, 18 марта, в 19:00 мск главный системный архитектор Sony Марк Церни расскажет о системной архитектуре PlayStation 5 и о том, как новая консоль компании повлияет на будущее игр.
PlayStation 5 была анонсирована в октябре 2019 года. В новой консоли нас ожидает новый интерфейс и переработанная система установки игр, которая позволит устанавливать компоненты без остального контента. Например, только сюжетную кампанию или мультиплеер.
Контроллер PlayStation 5 будет оснащаться адаптивными триггерами, которые обеспечат разный уровень сопротивления. Так, при стрельбе из лука сопротивление будет нарастать по мере натяжения тетивы. А благодаря технологии тактильной отдачи будет несколько вариантов отдачи при стрельбе.
Релиз PlayStation 5 запланирован на праздничный сезон 2020 года.
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