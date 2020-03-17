Футболисты Примеры Иглесиас и Регилон привлекли на свой стрим по FIFA 60 тыс. зрителей

После того как футбольные матчи отменили по всей Европе, чтобы остановить распространение коронавируса, игроки ЛаЛиги Борха Иглесиас и Серхио Регилон нашли новый способ привлечь 60 тыс. поклонников при помощи захватывающего дерби «Бетиса» и «Севильи» в FIFA 20.

Матч «Бетиса» и «Севильи» в FIFA 20 прошёл в запланированное время. В это же время должен был пройти реальный матч на домашнем стадионе «Севильи» «Рамон Санчес Писхуан».

Иглесиас привёл свой клуб, «Бетис», к захватывающей победе со счётом 6:5, забив победный гол своим виртуальным прототипом.

«Большое спасибо 60 с лишним тысячам фанатам, которые были с нами сегодня. Я надеюсь, что мы немного развлекли вас», — написал после матча защитник «Севильи» Серхио Регилон.

В то время как футболисты «Бетиса» и «Севильи» выясняли, кто из них сильнее в FIFA 20, голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа принял участие в онлайновом гоночном событии с гонщиками Формулы-1 после того, как Гран-При Австралии был отменён из-за вируса.