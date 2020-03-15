Норрис финишировал шестым на виртуальном Гран-при Австралии, Тибо Куртуа — 11-й

Компания Veloce Esports провела гонку в симуляторе F1 2019 под названием «Не… Гран-при Австралии», в которой приняли участие такие гонщики, как Ландо Норрис, Стоффель Вандорн, Саша Фенестраз, Луи Делетраз и Эстебан Гуттьеррес, голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа, а также известные симрейсеры и ютуберы.



По итогам гонки победу одержал Дэни Березнай, выступавший на виртуальном болиде «Альфа Ромео». Второе место у пилота киберспортивной команды «Рено» Ярно Опмира, третьим стал Томек «HYPERZ» Порадзиш.



Гонка была насыщена инцидентами и штрафами.



Пилот «Макларена» Ландо Норрис финишировал на шестой позиции, прорвавшись с 19-го места — по итогам квалификации Ландо был дисквалифицирован за нарушение правил, как и Эстебан Гутьеррес. Гутьеррес пришёл к финишу 10-м.



Голкипер «Реала» Тибо Куртуа пришёл к финишу на 11-й позиции.



Not The… Australian GP. Гонка



1. Дэни Березнай («Альфа Ромео») — 29 кругов

2. Ярно Опмир («Рено»)

3. Томек «HYPERZ» Порадзиш («Ред Булл»)

4. Джеймс Болдуин («Альфа Ромео»)

5. Том Мартинес («Уильямс»)

6. Ландо Норрис («Макларен»)

7. Джеймс «LIMITLESS» Доэрти («Рейсинг Пойнт»)

8. Бэн «TIAMETMARDUK» Дэли («Ред Булл»)

9. Саймон Вейган («Рено»)

10. Эстебан Гуттьерес («Мерседес»)

11. Тибо Куртуа («Рейсинг Пойнт»)

12. Стив «SUPERGT» Браун («Торо Россо»)

13. Джимми Броадбент («Торо Россо»)

14. Райан Тветер («Хаас»)

15. Стоффель Вандорн («Мерседес»)

16. Аарав «AARAVA» Амин («Феррари»)

17. Саша Фенестраз («Уильямс»)

18. Луи Делетраз («Хаас»)

19. Уилл «WILLNE» Ленни («Макларен»)

20. Ник «AR12GAMING» Эндрю («Феррари»).