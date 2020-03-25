Учитель из США провёл урок геометрии в Half-Life Alyx

Пока в мире бушует эпидемия коронавируса, студенты и школьники перешли на дистанционное обучение. Игры помогают им познавать что-то новое и изучать любимые предметы, даже находясь в полнейшей изоляции. Некоторые учителя настолько прониклись всей этой виртуальной темой, что стали проводить свои уроки в популярных играх. А преподаватель геометрии Чарльз Кумбер из Сан-Диего, например, провёл урок в только что вышедшей Half-Life Alyx.

Для того чтобы провести урок в Half-Life Alyx, учитель воспользовался окном, маркерами и губкой, которые доступны в доме на старте игры. Согласитесь, такие уроки получаются гораздо более интересными, чем уроки в душных классах. Не зря говорят, что за играми будущее и настоящее. За виртуальной и дополненной реальностью может быть и будущее образования.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном канале учителя геометрии Чарльза Кумбера в YouTube.