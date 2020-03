RAMZES666 из-за коронавируса будет временно выступать за NiP

Игрок Evil Geniuses Роман RAMZES666 Кушнарёв из-за эпидемии коронавируса будет вынужден сыграть за Ninjas in Pyjamas на онлайн-турнире по Dota 2 — ESL One Los Angeles Online Championship. Об этом было объявлено на официальной странице клуба во «ВКонтакте».



Таким образом, состав NiP на ESL One Los Angeles Online Championship будет следующим: Никита Daxak Кузьмин, Джейсон TANNER Видон, Роман RAMZES666 Кушнарёв, Милан MiLaN Козомара и Питер ppd Дагер. Ninjas in Pyjamas предстоит сыграть в «европейско-эсэнгэшном» дивизионе. ESL One Los Angeles Online Championship пройдёт онлайн с 28 марта по 19 апреля.



Роман RAMZEs Кушнарёв перешел из Virtus.pro в Evil Geniuses в сентябре 2019 года. Вместе с Virtus.pro он дважды занял 5–6-е место на The International (2017, 2018).