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Звёзды киберспорта научили футболистов «Вест Хэма» играть в Counter Strike: GO

Звёзды киберспорта научили футболистов «Вест Хэма» играть в Counter Strike: GO
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Организаторы BLAST Premier: Spring 2020 устроили совместный ивент со звёздами мирового CS:GO и футболистами лондонского «Вест Хэма». Три киберспортсмена взялись за обучение футболистов деталям игры. После непродолжительной тренировки спортсмены должны были на время пройти определённую полосу препятствий.

Так, Питер dupreeh Расмуссен из Astralis получил в напарники Райана Фредерикса, Дану apEX Мадесклеру из Vitality предстояло обучить Роберта Снодграсса, а Уилл «RUSH» Виерзба, представляющий Team Liquid, выступал в дуэте с Андреем Ярмоленко.

Лучший результата показала команда dupreeh и Фредерикса, apEX и Снодграсс стали вторыми, а RUSH и Ярмоленко оказались на третьем месте.

Видео доступно на канале BLAST Premier в YouTube.

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