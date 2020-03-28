kefir: прочитал, что увеличились продажи на туры в Сочи. Страна пофигистов и дураков

Игрок в FIFA и блогер Сергей kefir Никифоров высказался о ситуации с коронавирусом в стране.
Сначала киберспортсмен посоветовал всем не нарушать режим изоляции:
«Сидим дома. Советую всем. Иначе потом полгода выходить из дома не будем, а не одну или две недели».
Потом резко прошёлся по тем, кто собрался не отсиживаться дома, а слетать отдохнуть:
«Страна [пофигистов] и [дураков]. Сегодня прочитал, что увеличились продажи на туры в Сочи. Им дают неделю, чтобы посидеть дома, а они на отдых собираются во время нерабочей недели».
Когда блогера спросили, чем он занимается во время карантина, то он ответил, что играет в CS:GO, посматривает YouTube, стримит и думает перейти на книги.
Ещё подписчики спросили, боится ли он заболеть коронавирусом, на что kefir ответил:
«Не боюсь. Не хочу заболеть и разносить вирус, гуляя и тусуясь по Москве. Если есть возможность, то тоже сидите дома. Но до магаза дойти можно. Так уже с прошлой среды у меня. Дальше своего двора не вылезаю».
Подытожил блогер свои высказывания о коронавирусе прогнозом на то, когда всё это закончится:
«Если прям сказка и никто не будет выходить из дома, то — май. Если люди ещё месяц будут класть [болт] на всё это, то предсказать невозможно».
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