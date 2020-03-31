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Игрок воссоздал в Minecraft Землю в натуральную величину

Игрок воссоздал в Minecraft Землю в натуральную величину
Киберспорт / Другие игры 0

Игрок Minecraft воссоздал планету Земля в натуральную величину. Для этого он использовал моды. После этого пользователь предложил всем желающим сделать свой вклад, заполнив Землю всеми необходимыми объектами — городами, зданиями и т. д.

Игрок использовал моды Terra 1-к-1 и Cubic Chunks. Как пояснил автор, в игре высота зданий обычно ограничивается 255 м. Поэтому создать земной ландшафт невозможно. Но с помощью мода Cubic Chunks он изменил форму блоков на куб 16x16x16, после чего высота сборки не ограничивалась.

Далее игрок использовал мод Terra 1-к-1. С помощью мода информация из архивов географических данных преобразуется в блоки Minecraft.

Пока что карта работает нестабильно. Но игрок рассчитывает, что с помощью других пользователей сможет воссоздать полноценную Землю. Сам автор проекта намеревается строить родной город Сиэтл (США).

Видео доступно на канале PippenFTS в YouTube.

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