Бывший игрок команды Cloud9 заразился коронавирусом

Бывший игрок состава Cloud9 по League of Legends Дерек LemonNation Харт сообщил, что заразился коронавирусом. Киберспортсмен выложил в своём «твиттере» скрин положительного теста на инфекцию. «Теперь я — коронапарень!» — написал Харт.

Также игрок рассказал, что после появления первых симптомов он обратился в клинику Лос-Анджелеса (США), где и прошёл тестирование. По мнению Дерека, он мог заразиться от своего соседа по квартире, у которого врачи также обнаружили коронавирус.

Харт на профессиональном уровне начал играть в 2012 году. Он выступал за Cloud9, Quantic Gaming, FlyQuest и OpTicGaming. С марта 2019 года киберспортсмен работает тренером в Radiance.

Ранее стало известно, что игрок Team Liquid по Apex Legends Бренден Casper Марино получил положительный результат теста на коронавирус. Он стал первым киберспортсменом, заразившимся инфекцией.