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Бывший игрок команды Cloud9 заразился коронавирусом

Бывший игрок команды Cloud9 заразился коронавирусом
Киберспорт / League of Legends 0

Бывший игрок состава Cloud9 по League of Legends Дерек LemonNation Харт сообщил, что заразился коронавирусом. Киберспортсмен выложил в своём «твиттере» скрин положительного теста на инфекцию. «Теперь я — коронапарень!» — написал Харт.

Также игрок рассказал, что после появления первых симптомов он обратился в клинику Лос-Анджелеса (США), где и прошёл тестирование. По мнению Дерека, он мог заразиться от своего соседа по квартире, у которого врачи также обнаружили коронавирус.

Харт на профессиональном уровне начал играть в 2012 году. Он выступал за Cloud9, Quantic Gaming, FlyQuest и OpTicGaming. С марта 2019 года киберспортсмен работает тренером в Radiance.

Ранее стало известно, что игрок Team Liquid по Apex Legends Бренден Casper Марино получил положительный результат теста на коронавирус. Он стал первым киберспортсменом, заразившимся инфекцией.

Игрок Team Liquid стал первым киберспортсменом, заразившимся коронавирусом
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