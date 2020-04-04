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Сотрудники Astralis Group согласились на снижение зарплаты на 30%

Сотрудники Astralis Group согласились на снижение зарплаты на 30%
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Сотрудники и игроки Astralis Group согласились на снижение зарплаты из-за пандемии коронавируса. Из-за этого решения их зарплата снизится на 30%. Уменьшение окладов затронет членов составов по по CS:GO, Origen по League of Legends и Future FC по FIFA.

«Мы гордимся. В организации каждый протягивает руку помощи коллеге. На многих уровнях киберспорт показывает свою силу. Но все мы зависим от здорового сообщества. Если мы будем вместе, пусть и раздельно на дистанции, мы преодолеем эту ситуацию», — говорится в сообщении Astralis.

Предполагается, что благодаря сокращению зарплат клуб продолжит полноценно функционировать в условиях кризиса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 210 тыс.

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