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Даббур (Израиль) выиграл чемпионат Европы по FIFA

Даббур (Израиль) выиграл чемпионат Европы по FIFA
Киберспорт / FIFA 0

Сборная Израиля выиграла виртуальный чемпионат Европы, который проводится в футбольном симуляторе FIFA.

В финале турнира нападающий «Хоффенхайма» Мунас Даббур, представляющий Израиль, разгромил полузащитника «Вулверхэмптона» Диогу Жоту, выступающего за Португалию. Матч закончился со счётом 9:1 в пользу Даббура.

Даббур в полуфинале победил немецкого голкипера «Арсенала» Бернда Лено со счётом 3:2. Ранее на своём пути к финалу Даббур обыграл Кшиштофа Пёнтека, Филипа Биллинга и Патрика Шика.

Жота в полуфинале нанёс поражение украинскому полузащитнику «Манчестер Сити» Александру Зинченко со счётом 4:2. Жота обыграл также Тодда Кантвелла, Николу Миленковича и Джона Игана.

Российский защитник Даниил Круговой выбыл уже после первого раунда, уступив Зинченко.

FIFA. Plan B. Финал
04 апреля 2020, суббота. 22:00 МСК
Диогу Жота
Окончен
1 : 9
Мунас Даббур
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