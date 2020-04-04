Даббур (Израиль) выиграл чемпионат Европы по FIFA

Сборная Израиля выиграла виртуальный чемпионат Европы, который проводится в футбольном симуляторе FIFA.

В финале турнира нападающий «Хоффенхайма» Мунас Даббур, представляющий Израиль, разгромил полузащитника «Вулверхэмптона» Диогу Жоту, выступающего за Португалию. Матч закончился со счётом 9:1 в пользу Даббура.

Даббур в полуфинале победил немецкого голкипера «Арсенала» Бернда Лено со счётом 3:2. Ранее на своём пути к финалу Даббур обыграл Кшиштофа Пёнтека, Филипа Биллинга и Патрика Шика.

Жота в полуфинале нанёс поражение украинскому полузащитнику «Манчестер Сити» Александру Зинченко со счётом 4:2. Жота обыграл также Тодда Кантвелла, Николу Миленковича и Джона Игана.

Российский защитник Даниил Круговой выбыл уже после первого раунда, уступив Зинченко.