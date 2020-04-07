Что нужно сделать, чтобы стать участником закрытого бета-теста Valorant

Закрытое бета-тестирование нового шутера от Riot Games Valorant стартовало 7 апреля в 15:00 мск. В начале апреля Riot Games выдала 50 тыс. доступов к закрытой бете. И если вы по какой-либо причине не смогли получить доступ, то огорчаться не стоит, так как вы можете стать одним из счастливчиков, кому достанется заветный ключ, просто выполнив несколько простых условий.

Увеличьте свои шансы получить доступ к игре. Для этого:

1. Зарегистрируйте учётную запись Riot Games.

2. Привяжите учётную запись Riot к своему аккаунту Twitch.

3. Следите за Twitch-трансляциями #VALORANT с пометкой «Drops включены».

Спустя час после открытия бета-теста суммарная аудитория на трансляциях Valorant на Twitch составила 1,35 млн человек. Полноценный релиз Valorant запланирован на лето 2020 года.