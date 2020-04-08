Платформа Twitch установила новый рекорд по количеству зрителей

Стриминговая платформа Twitch обновила рекорд онлайна. Накануне, 7 апреля, трансляции на платформе одновременно смотрели более 4 млн человек.

Предыдущий рекорд составлял 3,98 млн зрителей. Превзойти это достижение удалось с помощью старта бета-теста нового шутера Valorant, который выпустила компания Riot Games. Игра сразу вышла на первое место среди разделов на Twitch, аудитория стримов превысила 1,6 млн человек.

В начале апреля 2020 года Riot Games раздавала ключи для участия в закрытом тестировании. В общей сложности было выдано 50 тыс. доступов.

Релиз Valorant должен состояться летом 2020 года. Многие сравнивают Valorant не только с CS:GO, но и с Overwatch. Сходство с шутером Blizzard проявляется в персонажах, которые имеют разные способности. От CS:GO Valorant позаимствовала режим с закладыванием бомбы, закуп оружия, который осуществляется на заработанные за раунды деньги, движение рывками, стрейфы при полёте, спрей и другие знакомые по CS фишки.