Количество зрителей стрима Valorant на Twitch превысило 1,5 млн человек

Накануне, 7 апреля, компания Riot Games запустила закрытый бета-тест нового шутера Valorant. Уже через час после открытия доступа количество зрителей стрима на Twitch превысило 1,35 млн человек. Вскоре показатель увеличился до 1,5 млн зрителей.

Довольно быстро категория Valorant вышла на первое место по количеству просмотров на Twitch. Вторую строчку удерживала игра CS:GO.

В начале апреля 2020 года Riot Games раздавала ключи для участия в закрытом тестировании. В общей сложности было выдано 50 тыс. доступнов.

Релиз Valorant должен состояться летом 2020 года. Многие сравнивают Valorant не только с CS:GO, но и с Overwatch. Сходство с шутером Blizzard проявляется в персонажах, которые имеют разные способности. От CS:GO Valorant позаимствовала режим с закладыванием бомбы, закуп оружия, который осуществляется на заработанные за раунды деньги, движение рывками, стрейфы при полёте, спрей и другие знакомые по CS фишки.