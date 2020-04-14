S1mple: вряд ли перейду в Valorant. Нужно выиграть ещё много турниров в CS:GO

Александр s1mple Костылев, игрок состава Natus Vincere по Counter Strike: Global Offensive поделился впечатлениями от Valorant, нового шутера от Riot Games. В последнее время игрок стримит Valorant на своём канале на Twitch.

«У меня хорошие впечатления от Valorant. Я уже наиграл около 20 часов за 2 дня, мне нравится, всё хорошо. Она чем-то похожа на CS, я говорю о стрельбе. Самое интересное – герои и их способности. С ними можно построить множество стратегий.



Вряд ли я перейду в Valorant. Мне нужно выиграть много турниров в CS:GO. Играю в Valorant, потому что есть свободное время после матча с Fnatic и вылета с ESL Pro League. Стараюсь просто отдохнуть от CS», — сказал Александр во время одной из трансляций.