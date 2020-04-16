Команда Кокорина выиграла турнир по CS:GO, не уступив ни одной карты

На благотворительном турнире We strike Corona по Counter Strike: Global Offensive состоялся финальный матч, в котором команда футболиста «Сочи» Александра Кокорина обыграла пятёрку полузащитника «Балтики» Алана Чочиева.
Команды сыграли до победы на двух картах. В обоих случаях победу одержали Кокорин и его друзья: 16:11 — на Dust2, 16:13 — на Mirage. Запись матча можно посмотреть на канале Арсения yxo Малецкого на Twitch.
Напомним, в четвертьфинальном матче команда Кокорина обыграла пятёрку Фёдора Смолова, а в полуфинале — Zina team, капитаном которого является игрок сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко. В ходе турнира Beginners не проиграла ни одной карты.
Турнир We strike Corona носит благотворительный характер. Все собранные средства будут переданы фондам по борьбе с COVID-19. С составом участников и турнирной сеткой соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».
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