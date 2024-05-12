О звезде «Властелина колец» Кристофере Ли снимут документальный фильм

Кинокомпания Canal Cat Films выпустила первый тизер документального фильма «Жизнь и смерть Кристофера Ли», который расскажет о жизни знаменитого британского актёра. Лента выступит эксклюзивным материалом для платформы Kickstarter, на которой авторы планируют собрать около $ 50 тысяч.

Видео доступно на YouTube-канале CANAL CAT FILMS. Права на видео принадлежат CANAL CAT FILMS.

В отличие от многих других документальных картин, «Жизнь и смерть Кристофера Ли» по большей части будет посвящена периоду до того, как актёр стал большой кинозвездой. До съёмок в фильмах Ли был участником Второй мировой войны, после которой он был задействован в поисках нацистских военных преступников.

После этого Кристофер Ли снялся во множестве картин — одной из самых известных ролей актёра было воплощение Сарумана в трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит». Актёр лично был знаком с создателем вселенной Джоном Толкином.