Timon и футболист Александр Соболев представят сборную России на турнире по FIFA

Действующий чемпион страны, киберфутболист сборной России и «Локомотива» Андрей Timon Гурьев и игрок сборной России по футболу Александр Соболев представят страну на турнире сборных по FIFA eNations StayAndPlay Cup. Об этом сообщается в официальном сообществе Loko eSports во «Вконтакте».

Сообщается, что первыми соперниками игроков станут сборные Финляндии и Польши. Матчи со сборной Польши пройдут сегодня, 21 апреля, с 18:00 мск, со сборной Финляндии — завтра, 22 апреля. Трансляция будет проводиться на канале сборной России по киберфутболу на Twitch.

О подписании контракта Гурьева с «Локомотивом» стало известно 17 апреля. Ранее киберфутболист выступал за ЦСКА.

Александр Соболев — российский нападающий «Крыльев Советов», выступающий на правах аренды за московский «Спартак». Футболист был впервые вызван в сборную России в конце 2019 года.