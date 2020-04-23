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Производитель презервативов оригинально поздравил Virtus.pro с победой на турнире

Производитель презервативов оригинально поздравил Virtus.pro с победой на турнире
Киберспорт / Dota 2 0

Производители презервативов соревнуются, кто оригинальнее поздравит наши команды с победой. После того как Natus Vincere победила на IEM Katowice 2020 по CS:GO, производитель презервативов Durex разместил в своей группе «ВКонтакте» изображение с фразой: «Рождённые натягивать». Ответа от конкурента в виде бренда презервативов VIZIT пришлось ждать недолго.

19 апреля состав Virtus.pro по Dota 2 занял первое место на турнире ESL One Los Angeles 2020, одолев в гранд-финале OG. Спустя три дня после этого в «Твиттере» VIZIT была опубликована картинка: на ней изображён плюшевый белый медведь (символ клуба) и интимная гель-смазка. Вместе с изображением производитель презервативов оставил сообщение: «Обеспечим тебе Сквиртус Про в финале». «Virtus.pro ответила на этот пост с присущим производителям презервативов юмором: «Поможем найти точку OG». Получилось и смешно, и оригинально.

Первое золото этого года. Virtus.pro по Dota 2 победила на ESL One Los Angeles 2020
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