Производитель презервативов оригинально поздравил Virtus.pro с победой на турнире

Производители презервативов соревнуются, кто оригинальнее поздравит наши команды с победой. После того как Natus Vincere победила на IEM Katowice 2020 по CS:GO, производитель презервативов Durex разместил в своей группе «ВКонтакте» изображение с фразой: «Рождённые натягивать». Ответа от конкурента в виде бренда презервативов VIZIT пришлось ждать недолго.

19 апреля состав Virtus.pro по Dota 2 занял первое место на турнире ESL One Los Angeles 2020, одолев в гранд-финале OG. Спустя три дня после этого в «Твиттере» VIZIT была опубликована картинка: на ней изображён плюшевый белый медведь (символ клуба) и интимная гель-смазка. Вместе с изображением производитель презервативов оставил сообщение: «Обеспечим тебе Сквиртус Про в финале». «Virtus.pro ответила на этот пост с присущим производителям презервативов юмором: «Поможем найти точку OG». Получилось и смешно, и оригинально.