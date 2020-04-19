Первое «золото» этого года. Virtus.pro по Dota 2 победила на ESL One Los Angeles 2020

Virtus.pro победила OG в гранд-финале ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship со счётом 3:2. За первое место «медведи» получили $ 60 тыс.



В матчах на вылет команда Алексея Solo Березина не потерпела ни одного поражения: в полуфинале верхней сетки «медведи» расправились с Team Spirit, а в финале верхней сетки и гранд-финале оказались сильнее OG — 2:0 и 3:2 соответственно.



Генеральный менеджер VP Сергей Гламазда поздравил коллектив с победой: «Это фантастика! Безумно горжусь командой. Первое «золото» этого года», — написал Сергей в «Твиттере».

Турнир прошёл в онлайне с 4 по 19 апреля. Участники были разделены на пять регионов: Европа и СНГ, Северная Америка, Южная Америка, Китай и Юго-Восточная Азия. Общий призовой фонд лиги составил $ 375 тыс. В «европейско-эсэнгэшном» дивизионе было разыграно $ 200 тыс.