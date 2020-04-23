Трое игроков Evil Geniuses по Dota 2 восседают на вершине таблицы лидеров MMR

Трое игроков североамериканской команды Evil Geniuses по Dota 2 являются лидерами рейтинга MMR в трёх разных регионах. Каждый игрок команды представляет разный регион: Андреас Cr1t- Нильсен лидирует в европейской таблице MMR, Эйбэд Abed Азэль Юсоп восседает на вершине таблицы MMR Юго-Восточной Азии, а Артур Arteezy Бабаев контролирует американский регион.

Игроки не восседают на вершинах рейтингов все 12 месяцев, но они, как правило, выходят на верхние строчки одновременно вместе. Артур Бабаев находится на первом месте в рейтинге MMR чаще других своих тиммейтов, а Эйбэд Abed Азэль Юсоп является единственным игроком на профессиональный сцене Dota 2, который когда-либо достигал 10 000 MMR дважды.

Два других игрока команды — RAMZES666 и Fly — входят в топ-40 MMR. В глобальной таблице лидеров трио EG делит первое место с игроком EHOME Ченгом NothingToSay Джин Сяном.