Реакция Агуэро на промах своей виртуальной копии в FIFA 20 стала вирусной

Нападающий футбольного клуба «Манчестер Сити» и Сборной Аргентины Серхио Агуэро, как и многие футболисты, во время карантина играет в FIFA 20. 25 апреля во время одного из матчей с ним произошла забавная ситуация.

Играя за сборную Аргентины, футболист вывел свою виртуальную копию 1 на 1 с вратарём, но умудрился промазать из убойной позиции, когда казалось, что мячу уже некуда деваться, кроме как лететь в сетку. Самое забавное, что его реакция на этот момент совпала с реакцией копии — оба игрока одновременно схватились за голову. Клип с этим моментом стал вирусным, собрав почти 2 миллиона просмотров в «Твиттере».

Ранее футболист раскрыл свой основной состав в Ultimate Team: в него вошли девять аргентинских футболистов, бразильский нападающий Роналдо и нидерландский защитник Вирджил ван Дейк.