Источник назвал даты выхода FIFA 21 для разных платформ
Киберспорт / FIFA 0
Инсайдер под ником PSErebus на своей странице в «Твиттере» рассекретил даты выхода FIFA 21 для разных платформ. По информации источника, следующая часть футбольного симулятора, разработанного компаниями EA Vancouver и EA Romania под издательством Electronic Arts, выйдет выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch 25 сентября 2020 года. На Xbox Series X игра будет реализована 6 ноября, а через две недели — на PlayStation 5. Официального подтверждения данная информация пока не получила.
Предыдущая игра серии — FIFA 20 — вышла 27 сентября 2019 года для игровых платформ PlayStation 4, Xbox One, Windows и Nintendo Switch. Демонстрационная версия FIFA 20, включавшая шесть команд, вышла 10 сентября 2019 года.
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