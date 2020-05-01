Логвинов: на Тодоренко наехали лицемеры. Запинали бедную, хоть и не очень умную женщину

Игровой блогер и журналист Антон Логвинов высказался на тему скандала с телеведущей Региной Тодоренко, которая ранее заявила, что женщины сами несут ответственность за то, что становятся жертвами домашнего насилия. Позже телеведущая подверглась критике и начала терять рекламодателей.



«То, что на Тодоренко так напали и начали её шеймить, — это проблемы самой Регины. Она просто не может свою мысль донести до аудитории. Привыкла читать много чужого текста, а сама формулировать не сильно умеет. Я сразу понял, о чём она говорит, и согласен с ней. В этой жизни любой мужик рано или поздно встретит бабу, которая будет его провоцировать на то, чтобы он дал ей люлей. От этого она будет заряжаться. Нормальный мужик не должен себе этого позволять, и такую бабу надо сразу дропать. Только далеко не все могут это сделать. Не надо всё списывать на мужиков, и нужно понимать, что таких женщин очень-очень много.



Я знаю, о чём говорю, потому что сам из такой семьи. Мой батя — типичный советский мент, который в 90-е страшно бухал. Всё моё детство прошло в такой ситуации: мама купила мне какую-то игрушку, пришёл бухой отец — сломал её, а ей самой дал люлей. В итоге все дома рыдают, а я, как сейчас помню, стою в своей комнате с автомобильным насосом, готовый дать ему в рожу, когда он ко мне в комнату зайдёт. Проблема в том, что я подрос и понял: моя мама относится к таким женщинам, которые обожают выводить мужчин из себя и заряжаться от этого. Это её природа. И бабушка у меня абсолютно такая же. Мама нормально так батю провоцировала, и это пример бабы, с которой я никогда не буду жить. Ну а отец — пример мужика, с которым я не хочу никак ассоциироваться.



Тодоренко говорит как раз про это. Когда баба рассказывает, что её дома бьют, пусть расскажет, не сама ли она виновата. Поколение из 90-х хорошо знает эту историю, потому что тогда бухали все. Тогда всё рушилось в стране, и это переносилось на семью. Если смотреть глазами женщины, то, если мужик тебя бьёт, зачем ты с ним тогда живёшь? И правильно ты сама ведёшь себя с мужиком? В советские времена не принято было разводиться, но это привело к ещё большим проблемам. Люди из-за своей слабости боятся признаться в том, что они не должны быть вместе. Нет такого, что стерпится — слюбится.



Эта проблема в основном встречается в неблагополучных семьях. Женщина начинает подтрунивать мужика, потому что её что-то не устраивает. А у мужика проблемы на работе и прочее, он сам по себе слабый. Таким образом он показывает своё превосходство. Это отвратительный и слабый мужик. Но у женщины хочется спросить: а что же ты тогда живёшь с таким чуваком? Любой абьюз идёт от слабости. Мужик может быть не уверен в себе. Задача женщины — разглядеть такого мужика за много километров и понять, что с таким не надо связываться.



Все, кто наехал на Тодоренко, — это лицемеры. Вы запинали бедную, хоть и не очень умную бабу. Ничего от этого не изменится, потому что всё это происходит из-за внешних обстоятельств. Поверьте, в регионах полно девушек живут с чуваками, которые их абьюзят. Они живут так сознательно. Помню случай в баре в Иркутской области, когда одна красивая девушка неудачно пошутила. Парень из золотой молодёжи к ней поворачивается и отборным матом отправляет подальше: «Будешь ты ещё тут надо мной подшучивать, дома тебе достанется». Я был шокирован, что девушка это съела, улыбнулась и дальше продолжила общаться с подружками. Вы думаете, она не виновата, что с таким живёт? Наверное, она это съедает, чтобы жить чуть лучше других девушек Иркутска. В регионах ситуация другая, там немного иначе строятся отношения полов.



То есть можно выделить два пункта: внешние обстоятельства и большой процент женщин, которые питаются негативом от мужиков. А есть ещё маленький процент женщин, которые любят, когда их бьют. Они это просят, без этого не заводятся, не возбуждаются. Я большой феминист, но ненавижу этих феминисток-активисток третьей волны. Это сумасшедшие женщины, которые донимают бедную Тодоренко, неумело пытавшуюся донести именно эту мысль. Я её сразу услышал. Вы живёте в Москве и Питере, а есть ещё другие регионы. Там всё по-другому, там и женщины другие, и мужчины», — сказал Логвинов в прямом эфире в своём «инстаграме».