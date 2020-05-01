«Пусть его мать извинит за сына такого». Игрок FTM 2.0 nofear оскорбил соперника

Игрок команды FlyToMoon 2.0 по Dota 2 Александр nofear Чурочкин перешёл на личные оскорбления соперника во время матча закрытых отборочных на Isolation Cup, сообщает Cybersport.ru. За эти действия его команда получила техническое поражение в поединке.

Игрок Nova 314jonn написал в чат: «Старость не радость». Nofear посчитал это провокацией, после чего начал оскорблять противника. «Ты считаешь это нормально, Тир 3, чат юзать? Ты всю жизнь будешь жрать дерьмо, безмозглый. Запомни», — ответил он. «Извините молодого», — написал другой игрок Nova. Но nofear не остановился: «Пусть его мать извинит за сына такого».

В то время как зачинщик конфликта наказан не был, команда nofear получила техническое поражение. Nova прошла дальше и получила слот в основную часть турнира, а FlyToMoon 2.0 сыграет в решающем матче группы против Tempo. В случае победы они также пройдут дальше.