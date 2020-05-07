Игрок pro100 по CS:GO пожаловался на пинг в матче с NAVI. S1mple призвал его не позориться

6 мая Natus Vincere обыграла pro100 на ESL One: Road to Rio со счётом 2:0. Игрок команды pro100 Дмитрий dimasick Матвиенко после матча пожаловался на организацию матча.

«Проиграли NAVI 0:2. Прикол в том, что на на первой карте мы играли на немецком сервере, где у меня пинг был большой. Админы говорят, что московский сервер не готов к 1-й карте и на 2-й будем играть на московском сервере. После 1-й катки заходим на дд2 и NAVI отказываются играть на московском сервере, потому что у симпла пинг 55, и просто ливают с сервера, хотя у остальных троих пинг 50 и у перфа в районе 20. По правилам турнира, если одна команда не соглашается, то по регламенту играется на ФРАНКФУРТЕ, это же CIS квала, правильно? После чего админ говорит, что у нас 1 минута на заход на сервер и никого не волнует, что у меня пинг 90, а у челиков по 30-35. Не факт, что это повлияло на результат, но неприятно», — написал Дмитрий «ВКонтакте».

Спустя несколько часов последовал ответ от Александра s1mple Костылёва:



«Какой пинг 30-35? У ребят наших и 45-50 был. Какой 2 карты с пингом 90? Сразу скрин ниже с 80. Где написано, что СНГ-квалы играются на РУССКИХ серверах? Написано, что команды должны быть в равных условиях. А теперь посчитаем средний пинг между двумя командами, когда на русском у всех 1-5 пинг, у меня 60, а на немецком 35-50. У тебя — 80. Разве мы поступили несправедливо? Хватит позориться», — ответил s1mple.