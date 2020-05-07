На презентации Inside Xbox будет тизер Assassin's Creed Valhalla без геймплея

На презентации Inside Xbox, которая состоится 7 мая, не будет продемонстрировано геймплейное видео Assassin's Creed Valhalla. Разработчики игры, Ubisoft Montreal, представят только её тизер. Запись об этом появилась в «твиттере» директора игры Ашрафа Исмаила. Он отметил, что ждать геймлейной демонстрации на несколько минут не стоит. Во время стрима Microsoft покажет первые игры для Xbox Series X, которая должна выйти в конце этого года.
Игра была анонсирована 29 апреля, а её выход также запланирован на конец нынешнего года. Это 12-я игра в серии Assassin’s Creed. Действие будет разворачиваться в IX веке на территории Англии, в эпоху завоеваний викингов. Главному герою, норвежскому викингу Эйвору, нужно помочь своему клану построить новый дом на чужой земле. Ранее игры серии рассказывали о других исторических событиях, в том числе крестовом походе и Великой французской революции.
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