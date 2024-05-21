Life by You, аналог The Sims, отложили на неопределённый срок

Авторы симулятора жизни Life by You, который должен стать конкурентом серии The Sims, обьявили об очередном переносе игры. На этот раз новая дата релиза даже неизвестна — команда пока не готова её назвать.

Заместитель главного директора Paradox Маттиас Лилья заявил, что студии это решение далось тяжело, но оно необходимо.

Мы с сожалением сообщаем, что решили отложить запуск Life by You, который планировался на 4 июня. Это было тяжёлое решение, однако мы посчитали, что нам требуется дополнительное время на производство.

В отличие от The Sims, игра Paradox предложит геймерам бесшовный открытый мир, более тесное взаимодействие с персонажами, поддержку различных модификаций и многие другие игровые механики.