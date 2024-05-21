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Life by You, аналог The Sims, отложили на неопределённый срок

Life by You, аналог The Sims, отложили на неопределённый срок
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Авторы симулятора жизни Life by You, который должен стать конкурентом серии The Sims, обьявили об очередном переносе игры. На этот раз новая дата релиза даже неизвестна — команда пока не готова её назвать.

Заместитель главного директора Paradox Маттиас Лилья заявил, что студии это решение далось тяжело, но оно необходимо.

Мы с сожалением сообщаем, что решили отложить запуск Life by You, который планировался на 4 июня. Это было тяжёлое решение, однако мы посчитали, что нам требуется дополнительное время на производство.

В отличие от The Sims, игра Paradox предложит геймерам бесшовный открытый мир, более тесное взаимодействие с персонажами, поддержку различных модификаций и многие другие игровые механики.

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