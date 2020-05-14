Epic Games анонсировала движок Unreal Engine 5, который будет на консолях нового поколения

Во время второго онлайн-мероприятия Summer Game Fest был анонсирован Unreal Engine 5 — следующее поколение графического движка от Epic Games, известных также созданием Epic Games Store и разработкой множества игр. К особенностям новой версии движка относятся виртуальная геометрия с микрополигонами (Nanite) и полностью динамическое глобальное освещение (Lumen), что позволит сделать графику фотореалистичной.
Новый движок будет работать со всеми платформами, с которыми работает Unreal Engine 4, включая PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, а также Android и iOS. Превью-версия Unreal Engine 5 станет доступна в начале 2021 года, а его полная версия появится ближе к концу этого года. Разработчики игр получат обратную совместимость, что позволит перевести проекты с более старыми версиями Unreal Engine на его новую серию.
Кроме того до 1 января 2021 года создатели Unreal Engine освободили разработчиков игр на своём движке от лицензионных отчислений до того момента, пока игра не начнёт приносить доход свыше $ 1 млн.
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