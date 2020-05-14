Появились скриншоты ремейка оригинальной части Mafia. Игра выглядит бесподобно

В магазине Microsoft появились скриншоты переиздания оригинальной части Mafia. Это будет полноценный ремейк с отличной графикой. Релиз ремейка запланирован на 28 августа этого года.
Первая игра в серии Mafia вышла на ПК в 2002-м. Через два года игра была портирована на консоли. В то время игра пользовалась большой популярностью: игрокам нравился открытый мир, правдоподобный Чикаго 30-х годов прошлого века, и кинематографический подход к повествованию. Это была криминальная драма, сосредоточенная вокруг итальянских гангстеров. Нам предстояло сыграть за молодого головореза по имени Томми Анджело.
С тех пор многие механики из оригинальной части сильно устарели. Но с появлением скриншотов мы теперь точно знаем, что Mafia получит капитальный ремонт.
Фото: Microsoft
Фото: Microsoft
Фото: Microsoft
Фото: Microsoft
Фото: Microsoft
Фото: Microsoft
Фото: Microsoft
Разработчик планирует переиздать не только оригинальную Mafia, но и последующие за ней две части. Так, например, ремастер Mafia II с улучшенной графикой выйдет уже 19 мая.
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