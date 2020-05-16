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Newbee отвергла обвинения в договорняке. Ранее организацию забанили на китайских турнирах

Newbee отвергла обвинения в договорняке. Ранее организацию забанили на китайских турнирах
Киберспорт / Dota 2 0

Киберспортивная организация Newbee планирует оспорить пожизненную дисквалификацию на турнирах Imba TV и Mars Media. Команду обвинили в участии в подставных матчах по Dota 2.

«С уважением относимся к решению CDA. Но представители нашей кибесрпортивной организации никогда не участвовали в подставных матчах и не были замешаны в историях со ставками. Будем подавать апелляцию на решение CDA», — приводит слова представителя Newbee VPEsports.

Пожизненно забанены и все игроки состава. В их числе Цзэн Faith Хунда, ставший победителем The International в 2012 году.

Команду уже подозревали в участии в договорняках. 8 февраля 2020 года Newbee провела матч с Avengerls, победив со счётом 2:1. Эксперты посчитали тот матч подставным. Букмекеры начали проверять сделанные ставки на тот матч, ведётся расследование.

Команду Newbee пожизненно забанили на китайских турнирах за участие в договорняках
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