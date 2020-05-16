Newbee отвергла обвинения в договорняке. Ранее организацию забанили на китайских турнирах

Киберспортивная организация Newbee планирует оспорить пожизненную дисквалификацию на турнирах Imba TV и Mars Media. Команду обвинили в участии в подставных матчах по Dota 2.
«С уважением относимся к решению CDA. Но представители нашей кибесрпортивной организации никогда не участвовали в подставных матчах и не были замешаны в историях со ставками. Будем подавать апелляцию на решение CDA», — приводит слова представителя Newbee VPEsports.
Пожизненно забанены и все игроки состава. В их числе Цзэн Faith Хунда, ставший победителем The International в 2012 году.
Команду уже подозревали в участии в договорняках. 8 февраля 2020 года Newbee провела матч с Avengerls, победив со счётом 2:1. Эксперты посчитали тот матч подставным. Букмекеры начали проверять сделанные ставки на тот матч, ведётся расследование.
- 16 мая 2020
-
11:30
-
10:50
-
00:57
- 15 мая 2020
-
22:51
-
19:58
-
18:48
-
16:24
-
13:30
-
12:34
-
12:18
-
11:40
-
08:45
-
01:30
-
00:58
- 14 мая 2020
-
23:42
-
21:47
-
20:29
-
17:01
-
16:02
-
14:40
-
14:36
-
12:08
-
11:31
-
11:26
-
09:20
- 13 мая 2020
-
23:34
-
22:29
-
19:01
-
16:43
-
16:22
-
15:21
-
14:53
-
13:31
-
13:08
-
12:28