Спидраннер полностью прошёл Doom Eternal на сложности Ultra-Nightmare за рекордное время

Спидраннер Zero Master прошёл Doom Eternal на самом высоком уровне сложности Ultra-Nightmare за рекордное время. Прохождение можно посмотреть на его канале в YouTube.

За 2 часа 45 минут игра была пройдена на 100 процентов. Помимо сюжетной линии игрок выполнил все побочные квесты, включая сбор коллекционных предметов, улучшение оружия и так далее.

«Я знаю, что это значительно лучше моего предыдущего времени, но в целом прохождение было не очень хорошим, особенно „Тарас Набад“ (девятая миссия в Doom Eternal. — Прим. „Чемпионата“) был ужасен», — отметил автор.

Doom Eternal была анонсирована 11 июня 2018 года, релиз состоялся 20 марта 2020 года. Игра доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Doom Eternal — шестая игра серии Doom, которая является сиквелом Doom 2016 года. Шутер получил высокие оценки от критиков — рейтинг Doom Eternal на Metacriric составляет 88 баллов из 100.