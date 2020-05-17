Игроки понизили рейтинг Doom Eternal в Steam после добавления античита Denuvo

Игроки в Doom Eternal раскритиковали недавнее крупное обновление, вместе с которым в шутер была добавлена технология защиты от несанкционированного взлома Denuvo. По словам разработчиков, античит необходим только для защиты от нечестных игроков в мультиплеерном режиме Doom Eternal — Battlemode. Если игроки не собираются играть в этом режиме, защиту можно удалить вручную.

Однако из-за Denuvo игроки столкнулись с массовыми техническими проблемами. У некоторых из них Doom Eternal перестал запускаться, в других случаях защита Windows стала распознавать игру как вирус. Всё это привело к тому, что за последние двое суток пользователи Steam стали массово снижать оценку игры. Уже в первый день после обновления, 15 мая, игроки оставили 1,2 тыс. негативных отзывов, а 16 мая — ещё около тысячи отрицательных оценок.