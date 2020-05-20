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Результаты конкурса «Мисс World of Tanks». Приз зрительских симпатий достался бабушке

Результаты конкурса «Мисс World of Tanks». Приз зрительских симпатий достался бабушке
Киберспорт / World of Tanks 0

Разработчик World of Tanks определил мисс игры. В конкурсе приняло участие более 350 танкисток.

По результатам голосования первое место досталось девушке в костюме балерины под никнеймом _napTuzan_. Второе место заняла конкурсантка под никнеймом ByGucci, третье — девушка в советской военной форме под никнеймом Kilka_v_Tanke_91.

За первое место победитель получил

  • игровой ноутбук Predator
  • танк СУ-130ПМ
  • 30 дней премиум-аккаунта
  • 50 внутриигровых монет

За второе место

  • рюкзак, коврик, мышь и часы Predator
  • танк Lorraine 40t
  • 30 дней премиум-аккаунта
  • 50 внутриигровых монет

За третье место

  • рюкзак и часы Predator
  • танк Lansen C
  • 30 дней премиум-аккаунта
  • 50 внутриигровых монет

Первое место

Фото: forum.worldoftanks.ru

Второе место

Фото: forum.worldoftanks.ru

Третье место

Фото: forum.worldoftanks.ru

Разработчики устраивали голосование и на приз зрительских симпатий, по результатам которого выиграла фотография бабушки. Автор рассказал о своей конкурсной работе.

«Наша семья играет в танки не первый год, сначала для участия в конкурсе дочь планировала привлечь подружку — артистку нашего драмтеатра. А затем, уже в процессе съёмки, появилась идея сфотографировать пожилую женщину, майские праздники, как-никак, благодарность старшему поколению и празднование Победы… Вот мы фото бабушки и отправили на конкурс. Совсем не ждали, что оно разлетится. Когда открыл голосование, прочитал на форуме про кипиш из-за нашего фото, набравшего тысячи лайков, показал дочери. Позже выяснилось, что это на стриме призвали за неё голосовать — было очень неожиданно и приятно, что наша идея нашла отклик у других игроков. Спасибо! И берегите своих стариков!» — заявил автор.

Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий»

Фото: forum.worldoftanks.ru

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