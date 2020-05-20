Результаты конкурса «Мисс World of Tanks». Приз зрительских симпатий достался бабушке

Разработчик World of Tanks определил мисс игры. В конкурсе приняло участие более 350 танкисток.
По результатам голосования первое место досталось девушке в костюме балерины под никнеймом _napTuzan_. Второе место заняла конкурсантка под никнеймом ByGucci, третье — девушка в советской военной форме под никнеймом Kilka_v_Tanke_91.
За первое место победитель получил
- игровой ноутбук Predator
- танк СУ-130ПМ
- 30 дней премиум-аккаунта
- 50 внутриигровых монет
За второе место
- рюкзак, коврик, мышь и часы Predator
- танк Lorraine 40t
- 30 дней премиум-аккаунта
- 50 внутриигровых монет
За третье место
- рюкзак и часы Predator
- танк Lansen C
- 30 дней премиум-аккаунта
- 50 внутриигровых монет
Первое место
Фото: forum.worldoftanks.ru
Второе место
Фото: forum.worldoftanks.ru
Третье место
Фото: forum.worldoftanks.ru
Разработчики устраивали голосование и на приз зрительских симпатий, по результатам которого выиграла фотография бабушки. Автор рассказал о своей конкурсной работе.
«Наша семья играет в танки не первый год, сначала для участия в конкурсе дочь планировала привлечь подружку — артистку нашего драмтеатра. А затем, уже в процессе съёмки, появилась идея сфотографировать пожилую женщину, майские праздники, как-никак, благодарность старшему поколению и празднование Победы… Вот мы фото бабушки и отправили на конкурс. Совсем не ждали, что оно разлетится. Когда открыл голосование, прочитал на форуме про кипиш из-за нашего фото, набравшего тысячи лайков, показал дочери. Позже выяснилось, что это на стриме призвали за неё голосовать — было очень неожиданно и приятно, что наша идея нашла отклик у других игроков. Спасибо! И берегите своих стариков!» — заявил автор.
Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий»
Фото: forum.worldoftanks.ru
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