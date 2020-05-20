Результаты конкурса «Мисс World of Tanks». Приз зрительских симпатий достался бабушке

Разработчик World of Tanks определил мисс игры. В конкурсе приняло участие более 350 танкисток.

По результатам голосования первое место досталось девушке в костюме балерины под никнеймом _napTuzan_. Второе место заняла конкурсантка под никнеймом ByGucci, третье — девушка в советской военной форме под никнеймом Kilka_v_Tanke_91.

За первое место победитель получил

игровой ноутбук Predator

танк СУ-130ПМ

30 дней премиум-аккаунта

50 внутриигровых монет

За второе место

рюкзак, коврик, мышь и часы Predator

танк Lorraine 40t

30 дней премиум-аккаунта

50 внутриигровых монет

За третье место

рюкзак и часы Predator

танк Lansen C

30 дней премиум-аккаунта

50 внутриигровых монет

Первое место

Фото: forum.worldoftanks.ru

Второе место

Фото: forum.worldoftanks.ru

Третье место

Фото: forum.worldoftanks.ru

Разработчики устраивали голосование и на приз зрительских симпатий, по результатам которого выиграла фотография бабушки. Автор рассказал о своей конкурсной работе.



«Наша семья играет в танки не первый год, сначала для участия в конкурсе дочь планировала привлечь подружку — артистку нашего драмтеатра. А затем, уже в процессе съёмки, появилась идея сфотографировать пожилую женщину, майские праздники, как-никак, благодарность старшему поколению и празднование Победы… Вот мы фото бабушки и отправили на конкурс. Совсем не ждали, что оно разлетится. Когда открыл голосование, прочитал на форуме про кипиш из-за нашего фото, набравшего тысячи лайков, показал дочери. Позже выяснилось, что это на стриме призвали за неё голосовать — было очень неожиданно и приятно, что наша идея нашла отклик у других игроков. Спасибо! И берегите своих стариков!» — заявил автор.

Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий»