«Бежал на кухню и ударился об стену». Sh4dowehhh сломал руку на стриме

Стример Евгений «Sh4dowehhh» Алексеев получил перелом руки на стриме.
«Бежал на кухню за баночкой «фанты» и ударился об стену», — рассказал он в «сториз» своего «инстаграма».
Игроку пришлось отключить трансляцию из-за боли в руке. В травмпункте ему наложили гипс.
Алексееву 23 года, он профессиональный игрок в Dota 2. С 2018 года сосредоточился на тренерской работе.
В 2013-2014 годах играл в полупрофессиональных командах Knights и Zdarova. С ноября 2014-го играл в ScaryFaceZ, с которыми выступал на небольших месячных турнирах. С декабря 2015 года по март 2016-го был запасным игроком Natus Vincere. В июле 2017 года ушёл в инактив и позже сосредоточился на тренерской работе. В марте 2018 года он стал официальным тренером FlyToMoon, которая заняла четвёртое место на EPICENTER XL и прошла квалификации на TI8. На волне успеха команда была подписана молодой организацией Winstrike.
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