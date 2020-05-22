Киберспортсмен выиграл матч по Starcraft, используя двухметровую клавиатуру

Профессиональный киберспортсмен Ли Larva Хонг Гью провёл стрим во время игры в Starcraft. Для игры Larva использовал необычную клавиатуру: её длина составляет около двух метров, она полностью закрыла стол.
Играть на такой клавиатуре было непросто. Учитывая огромные кнопки, киберспортсмену приходилось не нажимать на клавиши, а бить по ним. Первые матчи Larva проиграл, но в последней ему удалось одержать победу.
Ли Хонг Гью и раньше отмечался эксцентричными действиями. Например, в 2017 году в финале Zotac Cup Masters Showmatch по Starcraft Remastered он заканчивал матч, играя левой ногой.
Первая игра серии StarCraft была выпущена компанией Blizzard в 1998 году. В 2010 году вышла первая часть сиквела-трилогии StarCraft II: Wings of Liberty. В 2013 году была выпущена следующая часть StarCraft II: Heart of the Swarm. В 2015 году производитель выпустил и третью часть сиквела — StarCraft II: Legacy of the Void.
Ли Larva Хонг Гью с двухметровой клавиатурой
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