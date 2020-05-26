В Battle Pass 2020 по Dota 2 добавили новые модели башен
В Battle Pass 2020 по Dota 2 появятся новые модели башен. Башни представляют собой специальные разработки для сил Света и Тьмы. У них уникальные анимации и эффекты, отражающие светлую и тёмную стороны.
Новые башни будут доступны только владельцам Battle Pass 2020. Как сообщает разработчик, их нельзя будет передавать, дарить или продавать.
Battle Pass 2020 был выпущен 25 мая. В Боевом пропуске появилась система гильдий, было анонсировано летнее событие, новые катакомбы, боевые состязания, мини-игры во время паузы, живые башни и другие нововведения.
Боевой пропуск — сборник предметов и испытаний, который ежегодно появляется в Dota 2 перед The International. Призовой фонд турнира растёт за счёт покупок пропуска и уровней для него.
Battle Pass 2020 (Боевой пропуск) по Dota 2: новые модели героев Anti-Mage и Pudge
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