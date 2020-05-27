Новый шутер Quantum League вышел в ранний доступ

Компания Nimble Giant Entertainment выпустила в ранний доступ новый шутер от первого лица Quantum League. В игре сражения будут вестись на девяти аренах. Пока что в ранней версии доступны режимы «захват точки» и «бой насмерть».

Поединки ведутся между двумя командами, каждая из которых состоит из одной или двух человек.

Особенностью игры является так называемая временная петля. Игроки могут использовать её, перемещаясь по арене. За счёт этого можно создавать клонов, которые дезориентируют соперника. К тому же, в следующем раунде клон повторяет действия игрока из предыдущего раунда.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Nimble Giant Entertainment.

Quantum League доступен на Steam со скидкой в 15%. Стоимость игры составляет 480 рублей.