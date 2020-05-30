Российский игрок «Монако» Александр Головин попал в команду сезона Лиги 1 в FIFA 20

Российский полузащитник Александр Головин, выступающий за «Монако», попал в команду сезона чемпионата Франции по версии популярного футбольного симулятора FIFA 20, сообщается в «Твиттере» EA Sports.
Карточку Александра Головина с общим рейтингом 93 можно получить в ограниченный период времени.
Публикацию можно посмотреть в «Твиттере» EA Sports.
В основную команду сезона Лиги 1 попали два одноклубника Головина – это Виссам Бен-Йеддер и Ислам Слимани, игру которых канадские разработчики оценили в общий рейтинг 97 и 90 соответственно.
Наиболее высокорейтинговыми, как и ожидалось, стали игроки «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и Неймар с одинаковым рейтингом – 98.
Полную версию команды сезона чемпионата Франции можно посмотреть в «Твиттере» EA Sports.
Головин начинал карьеру в ЦСКА, в составе которого дебютировал в 2014 году. После окончания чемпионата мира—2018 хавбек перебрался в «Монако», став самым дорогим российским футболистом в истории. В нынешнем сезоне Александр принял участие в 25 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 3 гола и 4 результативные передачи, а также получил 5 жёлтых карточек.
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