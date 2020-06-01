Первое дополнение Minecraft Dungeons появится уже в июле

Первое платное дополнение для Minecraft Dungeons, релиз которой состоялся 26 мая, выйдет уже в июле 2020 года и будет называться Jungle Awakens, сообщают разработчики из Mojang Studios на официальном сайте. В джунглях геймерам предстоит пройти три дополнительные миссии, также будут добавлены новые предметы, оружие, броня и артефакты.
Позднее в текущем году выйдет ещё одно дополнение под названием Creeping Winters — его события развернутся в ледяных горах. Оба дополнения войдут в полное издание Minecraft Dungeons.
Параллельно авторы работают над неким бесплатным контентом, а также планируют добавить в Minecraft Dungeons возможность кроссплатформенной игры, чтобы владельцы PC, Xbox One, PS4 и Switch-версий могли играть вместе.
В Minecraft Dungeons в отличие от оригинальной игры пользователям нужно не строить, а исследовать подземелья, сражаться с монстрами и искать сокровища.
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