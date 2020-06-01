Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Первое дополнение Minecraft Dungeons появится уже в июле

Первое дополнение Minecraft Dungeons появится уже в июле
Киберспорт / Другие игры 0

Первое платное дополнение для Minecraft Dungeons, релиз которой состоялся 26 мая, выйдет уже в июле 2020 года и будет называться Jungle Awakens, сообщают разработчики из Mojang Studios на официальном сайте. В джунглях геймерам предстоит пройти три дополнительные миссии, также будут добавлены новые предметы, оружие, броня и артефакты.

Позднее в текущем году выйдет ещё одно дополнение под названием Creeping Winters — его события развернутся в ледяных горах. Оба дополнения войдут в полное издание Minecraft Dungeons.

Параллельно авторы работают над неким бесплатным контентом, а также планируют добавить в Minecraft Dungeons возможность кроссплатформенной игры, чтобы владельцы PC, Xbox One, PS4 и Switch-версий могли играть вместе.

В Minecraft Dungeons в отличие от оригинальной игры пользователям нужно не строить, а исследовать подземелья, сражаться с монстрами и искать сокровища.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020