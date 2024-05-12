Режиссёр «Безумного Макса» хотел бы снять «Тора 5» с Крисом Хемсвортом

Австралийский режиссёр Джордж Миллер, создатель «Безумного Макса» и грядущей «Фуриосы», уже делится планами по созданию своих следующих картин. Как оказалось, 79-летнему постановщику так понравилось работать с Крисом Хемсвортом, что он готов снять с актёром «Тора 5» для Marvel.

Об этом Миллер рассказал в интервью изданию ComicBook. Он отметил, что готов поработать с Хемсвортом над чем угодно, похвалив спектр навыков актёра.

Я бы поработал с Крисом над чем угодно. Он замечательный актёр. У него есть весь спектр навыков. Я имею в виду, что для «Безумного Макса» тебе нужно быть спортивным, физически развитым. Но вы также должны быть спортивными эмоционально и интеллектуально, чтобы взять на себя эту довольно сложную роль.

После выхода «Тора: Любовь и гром» Marvel пока не сообщала, планирует ли она продолжить историю знаменитого героя. Сам Хемсворт считает четвёртый фильм провальным, обвиняя в первую очередь в этом самого себя.