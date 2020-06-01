EA Sports отменила презентацию игры из-за протестов в США после гибели афроамериканца
Компания EA Sports отменила презентацию Madden NFL 20 в условиях массовых беспорядков в Соединённых Штатах Америки, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. 25 мая в Миннеаполисе Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.
В заявлении EA Sports, которое доступно в официальном «твиттере» игры Madden NFL 20, указано, что об играх можно будет «поговорить потом», а сейчас нужно сосредоточиться на других проблемах.
Madden NFL 20 — симулятор американского футбола, в котором игроков ждут несколько режимов (включая режим карьеры и Ultimate Team), а также, по заявлению разработчиков, улучшенный движок, физика и поведение спортсменов.
- 1 июня 2020
-
11:44
-
10:00
-
00:47
-
00:04
- 31 мая 2020
-
23:42
-
22:57
-
22:28
-
14:23
-
00:30
- 30 мая 2020
-
23:06
-
18:32
-
17:24
-
15:05
-
14:34
-
13:22
-
11:16
-
03:02
-
00:14
- 29 мая 2020
-
22:18
-
16:04
-
14:44
-
14:21
-
13:41
-
12:46
-
12:25
-
11:38
- 28 мая 2020
-
22:06
-
21:49
-
21:28
-
20:50
-
18:55
-
17:13
-
14:44
-
12:30
-
11:25
Партнерский контент