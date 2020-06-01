EA Sports отменила презентацию игры из-за протестов в США после гибели афроамериканца

Компания EA Sports отменила презентацию Madden NFL 20 в условиях массовых беспорядков в Соединённых Штатах Америки, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. 25 мая в Миннеаполисе Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.

В заявлении EA Sports, которое доступно в официальном «твиттере» игры Madden NFL 20, указано, что об играх можно будет «поговорить потом», а сейчас нужно сосредоточиться на других проблемах.

Madden NFL 20 — симулятор американского футбола, в котором игроков ждут несколько режимов (включая режим карьеры и Ultimate Team), а также, по заявлению разработчиков, улучшенный движок, физика и поведение спортсменов.