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В Escape from Tarkov начали активно банить читеров

В Escape from Tarkov начали активно банить читеров
Киберспорт / Другие игры 0

Российская компания Battlestate Games сообщила о волнах блокировок в игре Escape from Tarkov. Студия начала активнее банить недобросовестных игроков после выхода патча 0.12.6.

30 мая были заблокированы сразу 3 тыс. читеров. На следующий день компания забанила ещё 1 тыс. игроков, а 1 июня — 1,5 тыс. читеров. В игре используется античит-система Battleye. Её же применяют в PUBG и Arma 3.

Игра Escape from Tarkov с 2017 года находится на стадии закрытого бета-тестирования. Тем не менее в настоящее время можно приобрести различные версии игры, позволяющие опробовать режим бета-тестирования.

Точные сроки релиза новой разработки до сих пор неизвестны.

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