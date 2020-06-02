В Escape from Tarkov начали активно банить читеров
Российская компания Battlestate Games сообщила о волнах блокировок в игре Escape from Tarkov. Студия начала активнее банить недобросовестных игроков после выхода патча 0.12.6.
30 мая были заблокированы сразу 3 тыс. читеров. На следующий день компания забанила ещё 1 тыс. игроков, а 1 июня — 1,5 тыс. читеров. В игре используется античит-система Battleye. Её же применяют в PUBG и Arma 3.
Игра Escape from Tarkov с 2017 года находится на стадии закрытого бета-тестирования. Тем не менее в настоящее время можно приобрести различные версии игры, позволяющие опробовать режим бета-тестирования.
Точные сроки релиза новой разработки до сих пор неизвестны.
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