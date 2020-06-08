Умер автор мема про игру «Дока 2» Филипп Гросс-Днепров

Умер 46-летний интернет-эксперт, радиожурналист, совладелец крупнейшего российского регистратора доменных имён РЕГ.РУ Филипп Гросс-Днепров, об этом сообщил его брат Павел на своей странице в «Фейсбуке», не назвав причин.
Филипп Гросс-Днепров известен как автор мема про игру «Дока 2». В 2018 году в передаче «Вести ФМ» с Владимиром Соловьёвым он связал трагедию в керченском колледже с предпочтениями 18-летнего Владислава Рослякова, устроившего стрельбу. Он утверждал, что подросток увлекался некой игрой «Дока 2», «где ты убиваешь зомби, или ты сам есть зомби», и это повлияло на его психику.
После эфира эксперт выразил недоумение, что СМИ обсуждают его ошибку в названии игры, а не саму трагедию и действия «маньяка-олигофрена». Он даже нашёл ту самую игру, о которой говорил. По его мнению, все описанные события происходят в многопользовательской игре Dota 2, хотя ничего из описанного экспертом в игре нет.
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